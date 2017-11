În seara aceasta, la The Wall: Prima echipă mamă-fiica din fața Marelui Zid și o poveste de viață impresionantă

Beatrice și Monica Iordache, concurentele acestei seri sunt prima echipă mamă- fiică ce va păși în platoul ,,The Wall- Marele Zid” începând cu ora 20:00. Pe lângă legătura unică, cele două au o poveste de viață extraordinară, în care s-au luptat de nenumărate ori cu destinul și cu verdictul sumbru dat de medicii specialiști. Sunt luptătoare, iar prezența lor în acest concurs este doar un alt mod de a dovedi acest lucru: ,,ne considerăm deja învingătoare, dar vrem să cucerim și zidul!”, declară cu zâmbetul pe buze.

La vârsta de trei ani Monica a fost diagnosticată cu ADHD și tulburări de spectru autist, iar acest lucru i-a afectat atât abilitățile, cât și funcția motorie: ,,Fata mea nu a mai putut să meargă bine și nu a mai putut să vorbească. Am simțit că viitorul copilului meu a murit.”. Scepticismul medicilor și starea fiicei sale nu au făcut-o pe Beatrice să renunțe, care s-a documentat și a studiat îndeaproape problema autismului. A vrut cu orice preț să își salveze copilul, așa că s-a transformat în profesor, terapeut, lucrând zi și noapte ca să găsească o soluție reală ce le-ar putea ajuta. Optimismul și speranța că va reuși au împins-o să lupte chiar și atunci când cei din jur nu vedeau rezultatele muncii sale, iar experiența a îndemnat-o să-și împărtășească povestea: ,,Am scris o carte pentru a îndemna părinții copiilor cu dizabilități să lupte pentru viața lor și a copiilor lor.“. Cu posibila sumă obținută în acest concurs, Beatrice și-ar dori să deschidă un pentru informare și terapii destinate copiilor, adolescenților și adulților cu autism: ,,Am acumulat multă experiență. Am idei inovatoare, am găsit resursa umană și trebuie să găsesc resursa materială. Am făcut toate aceste lucruri în calitate de mamă a Monicăi.”, declară aceasta.

În seara aceasta, show-ul fenomen ,,The Wall- Marele Zid” le oferă celor două oportunitatea de a vedea și reversul medaliei, după o viață cu multe încercări. Copilăria și adolescența celei căruia medicii nu îi dădeau șanse de refacere au fost ca un carusel, dar Monica mărturisește cu ochii în lacrimi că a învățat mereu să se ridice. Astăzi vine alături de mama sa pentru a lupta într-o competiție a oamenilor buni, iar de la ora 20:00, telespectatorii Antenei 1 vor fi martorii unei curse impresionante, ce are în spate o poveste de viață incredibilă.

The Wall ține publicul într-un suspans incredibil: o combinație între quiz-show, noroc și strategie, într-un decor impresionant și interactiv, unde doi coechipieri trebuie sa lucreze împreună pentru a cuceri „The Wall”. Unul dintre cele mai de succes game-show-uri ale momentului, „The Wall” este șansa de a-și schimba viața într-o singură seară tuturor celor care acceptă provocarea Marelui Zid de la Antena 1.



