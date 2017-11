O ultimă bilă decisivă pe Marele Zid și doi concurenți care au trecut de la extaz la agonie, într-o secundă!

Silviu și Gabriela, cuplul puternic din fața Marelui Zid, au avut un parcurs incredibil în jocul de aseară, schimbat însă de căderea unei ultime bile. După cele două probe în care au fost despărțiți, suma de pe Marele Zid ajunsese să aibă trei cifre, însă o bilă roșie mai puțin norocoasă și decizia concurentului de a rupe contractul au stabilit verdictul.

Cei doi coechipieri au plecat acasă fără premiu, după ce imprevizibilul jocului i-a trecut prin toate stările emoționale.

De la început, cei doi au avut încredere totală unul în celălalt, iar începutul a părut promițător. Rămas în platou cu Gabriela, Valentin Butnaru, prezentatorul show-ului, a observat determinarea concurentei de a escalada proiecția de doisprezece metri: ,,Nu am mai văzut atâta putere de convingere în platoul acesta!”.

Marele Zid părea să fie îmblânzit, iar strategia mixtă funcționa perfect, căci suma creștea cu fiecare aterizare norocoasă. Gabriela a vizualizat parcursul bilelor, a dublat, a mers pe intuiție și pe încrederea pe care o are în Silviu. Și-a căutat echilibrul în fața zidului și părea că are un talent nebănuit într-un concurs care este prin definiție complet imprevizibil.

Deși s-a bazat pe noroc, care părea să fie de partea ei, ultimele două bile au anulat toată evoluția: suma ajunsese să aibă trei cifre, însă două bile roșii au aterizat consecutiv pe 75.000 RON și pe 150.000 RON. Ultima aterizare a decis verdictul din platou, 0 RON, dar speranțe în intuiția lui Silviu de a semna contractul pentru suma garantată de 31.761 RON.

Concurentul din camera de izolare a vrut să ia o decizie care să îi avantajeze pe amândoi și după ce a mărturisit că a ales să anuleze contractul pentru că a avut încredere în jocul din platou, a aflat că vor pleca acasă fără un câștig. Descumpănită, Gabriela i-a mărturisit: ,,Am pornit în forță și am avut încredere în zid, dar nu a ținut totul doar de noroc. În viață am avut noroc doar când te-am întâlnit pe tine.”, au fost cuvintele emoționante ale acesteia la final de joc.

Prezența în platoul emisiunii a fost pentru echipa de aseară ,,o aventură incredibilă”, care continuă și azi de la ora 20:00 pe Antena 1, când o altă confruntare ar putea schimba viața unor concurenți cu o singură aterizare norocoasă- la ,,The Wall- Marele Zid”.

