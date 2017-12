Premiera din fața Marelui Zid: prima confruntare în trei concurenți!

Andreea și Cătălin Ursachi formează echipa care va intra în această seară în platoul emisiunii fenomen de pe Antena 1. Sunt doi oameni optimiști, luptători, dar diseară vor lupta în trei pentru visul lor, căci Andreea este în ultimul trimestru de sarcină, iar fetița care urmează să vină pe lume va fi motivul pentru care concurenții vor apăsa pedala de accelerație într-o competiție a imprevizibilului.

Soții Ursachi și-ar dori să obțină un premiu care să constituie baza materială a visului lor, acela de a-și construi o casă suficient de mare pentru o nouă familie extinsă.

Ea a studiat dreptul cu bursă de studii în Franța, iar acum este jurist. Capacitatea de analiză și determinarea în luarea deciziilor sunt doar două dintre calitățile care o vor ajuta pe Andreea în fața Marelui Zid.

Rațional și extrem de atent la detalii, Cătălin se va afla diseară în camera de izolare: ,,El gândește la rece, cântărește deciziile și nu are cuvântul nu în vocabular, de aceea consider că e mai potrivit.”, declară concurenta. Pentru că este pompier în cadrul ISU Prahova, i s-a atribuit o responsabilitate uriașă de a lupta în ciuda circumstanțelor dificile, iar acest lucru poate să fie un avantaj imens în această competiție.

Deși au două meserii care nu au un punct comun, Andreea și Cătălin au fost uniți de o pasiune comună, fotografia. Povestea lor de dragoste a început în mediul online, dar conexiunea virtuală nu a fost singura certitudine că destinul le rezervă un viitor frumos împreună.

La doar șase luni au devenit soț și soție, iar după doi ani declară că sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi: ,,Între noi este ceva unic.”, mărturisește Andreea. Legătura strânsă dintre cei doi este evidentă, iar modul telepatic prin care își atincipează mișcările îi transformă în doi adversari de temut: ,,Avem un fel de conexiune neuronală.”.

Andreea și Cătălin așteaptă nerăbdători momentul întâlnirii cu Marele Zid, iar emoțiile nu îi vor opri să înceapă confruntarea cu zâmbetul pe buze. Dacă soții Ursachi vor rezista unei ,,Căderi libere” când joacă umăr lângă umăr, dar și dacă vor reuși să se echilibreze în momentele în care vor fi despărțiti pe parcursul celorlalte două probe, telespectatorii Antena 1 vor afla în această seară, de la ora 20:00, într-o nouă ediție a show-ului care schimbă vieți- ,,The Wall- Marele Zid”.

The Wall ține publicul într-un suspans incredibil: o combinație între quiz-show, noroc și strategie, într-un decor impresionant și interactiv, unde doi coechipieri trebuie sa lucreze împreună pentru a cuceri „The Wall”. Unul dintre cele mai de succes game-show-uri ale momentului, „The Wall” este șansa de a-și schimba viața într-o singură seară tuturor celor care acceptă provocarea Marelui Zid de la Antena 1.



