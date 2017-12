Un cuplu adorabil: el irodanian, ea româncă de-ale noastre! Meli și Motasem vin să-și îndeplinească visul în fața Marelui Zid!

Foarte optimiști și deschiși, cei doi susțin că sunt recunoscători pentru visurile care deja li s-au împlinit până în acest moment.

”Eu am deja un vis împlinit și anume acela că studiez la Viena. În plus, eu am avut de mică o plăcere față de cultura arabă, inclusiv față de limbă, chiar dacă nu o cunosc. Și o plăcere față de bărbații bruneți. Mereu mi-am dorit un arab”, povestește Melania cu ochii zâmbitori și plină de speranță.

Dacă Meli, așa cum este alintată concurenta din această seară, a decis să părăsească temporar România pentru a studia la Viena, Motasem susține că și-a dorit foarte mult să studieze la București.

”Am plecat din Iordania pentru că m-am identificat mai bine cu oamenii și obiceiurile de aici. Visul meu a fost să fac Facultatea de Construcții în București”, spune Motasem.

Copleșiți de emoții, cei doi mărturisesc că au venit la ”The Wall-Marele Zid” cu speranța de a-și putea construi casa în care să locuiască pe viitor cu cei trei copii pe care și-i doresc.

”Ne dorim o familie frumoasă și, dacă se poate, trei copii. Și vrem o căsuță a noastră, ăsta este visul nostru”, spun Melania și Motasem înainte de a da piept cu Marele Zid.

