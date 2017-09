Valentin Butnaru ajunge pe platoul de filmare ,,Chefi la Cuțite”

Ieri, Chef Florin Dumitrescu a fost surprins de un invitat surpriză pe platoul de filmare, nimeni altul decât Valentin Butnaru, prezentatorul ,,The Wall- Marele Zid”, care nu a avut deocamdată curaj să rămână la bancul de lucru, dar s-a decis să le facă o vizită spontană celor mai simpatici jurați! După ce au împărtășit detalii din culisele emisiunilor, Valentin a preluat câteva secrete gastronomice și a recunoscut că deși nu deține foarte multe cunoștințe în zona culinară, deserturile cu fructe sunt specialitatea lui: ,,Chef Florin a auzit că fac tartă cu vișine și mi-a promis că mă învață o rețetă ultrasecretă, de desert !”. Prezentatorul mărturisește că această prăjitură are gustul copilăriei, deoarece își aduce aminte perfect de prima încercare la bancul de lucru al propriei bucătării: ,, Mi se făcea poftă de ceva dulce și am încercat să improvizez în timp ce părinții mei erau la muncă. Am găsit cartea de bucate a mamei și am ales cea mai simplă rețetă de acolo. Prima a ieșit bună, a doua…destul de crudă, dar am învățat câteva trucuri și acum tarta asta este preferata mea!”.