Au fost #100deziledevară în care am fost „Mereu cu tine” și am avut parte împreună de cele mai tari experiențe!

Vara aceasta ai avut 100 de motive bucurie, fiindcă Antena 1 ți-a adus #100deziledevară și surprize pe măsură! Au fost luni spectaculoase, pentru ca tu să știi că noi suntem „Mereu cu tine”!

Ne-am dat întalnire cu publicul în cele mai variate locuri (în parc, în cluburi, la piscine , la mare, în gară, la benzinarie, în Piata Romană. Pentru tine și pentru a-ți face vara mai frumoasă, Antena 1 a fost peste tot pentru tine. Te-am și răcorit cu 100 de litri de limonadă și ți-am dat întâlnire la Next Film Festival ! Și ca vara ta să fie și mai frumoasă, am dat 100 de bilete de tren spre Brașov !

Te-am delectat cu momente preferate din emisiuni, momente care să te distreze sau să te inspire în zilele lungi de vară. Ți-am adus informațiile utile pentru ca vara ta să fie și mai reușită!

Ba am fost acolo și pentru a-ți da 100 de citate despre ziua de luni, ca să îți facem săptămâna mai frumoasă!

Am fost împreună la „Beton Art Festival” și ne-am distrat pe cinste!

Ai primit cele mai tari ponturi de vacanță și am creat împreună experiențe memorabile (mai ales când am condus defensiv cu Titi Aur și am făcut un salt cu parașuta!

Ne-am asigurat că nu ratezi emisiunile lor preferate ți pentru asta ți-am dat vouchere Antena Play.

Te-am chemat la „Ziua X” ca să te distrezi alături de Delia, Carla’s Dreams, Matteo, finalista „X Factor” din echipa lui Ştefan Bănică, Nicoleta Nucă, Theo Rose, trupa Alb Negru şi Florin Ristei și mulți alții.

Vino și tu la concerte, ca să ne pregătim de cel mai tare show al toamnei: „X FACTOR”! ( detalii AICI )

Apoi, ți-am dat șansa să vii în culisele emisiunii „Te cunosc de undeva” , ca să îți cunoști artiștii preferați!

Au fost #100deziledevară și 100 de surprize pe măsură, ca tu să știi că noi, echipa Antena 1, suntem „Mereu cu tine”!

Continuă să ne urmărește pe www.a1.ro, pe Antena Play și pe paginile noastre de Facebook!