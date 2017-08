Despre Mall-uri virtuale și cabine de fericire la TeCOMM

Statistica pentru industria de fashion

Bogdan lucrează în digital de pe vremea când se scria "online". În cei 10 ani acumulați, a implementat și coordonat proiecte complexe de marketing digital și business. Acestea au fost recunoscute și premiate pentru eficiența și impactul lor de către comunitatea de profil națională și internațională. Gândirea strategică și pasiunea pentru digital l-au adus să lucreze într-un domeniu care îl interesa și pe plan personal: e-commerce-ul.

Din 2017, Bogdan este Marketing Manager la Zoot Romania.

Dan Vidrașcu este co-fondator al elefant.ro punand bazele magazinului online in 2010 alaturi de principalul investitor, Fribourg Capital. Ulterior, Dan a preluat pozitia de CEO, iar magazinul a inregistrat cresteri anuale de cel putin 70% in ultimii 6 ani. In prezent elefant.ro a devenit al doilea jucator din eCommerce, ajungand la peste 1.000.000 de clienti. Este prezent si in Republica Moldova prin elefant.md iar extinderea va continua in Bulgaria.

Minter Dial este fondator și președinte al companiei Myndset, o agenție de tip boutique care oferă servicii specializate în branding și strategie digitală. Renumit speaker international si membru anterior al Comitetului Executiv Mondial al Diviziei de Produse Profesionale L'Oreal, unde a lucrat timp de 16 ani în 4 țări, Minter creează programe executive personalizate destinate activării strategiei de brand și digitale.

Clienții Myndset includ Orange, Kering, Remy-Cointreau, LVMH, L'Oreal, LaRedoute, Samsung, Tencent, Google, Credit Mutuel, Total, GDF-Suez și Publicis. Un povestitor care se bucură de explorarea diversității formatelor media, el este autorul și producătorul filmului-documentar premiat despre cel de al doilea război mondial, The Last Ring Home, difuzat la nivel național în America de Nord (PBS), Australia și NZ (History Channel). Trailer-ul aici.

Viitoarea sa carte, “Futureproof, How To Get Your Business Ready For The Next Disruption” (Pearson Publishing) co-scrisă cu Caleb Storkey, iese la începutul lunii septembrie 2017. El este directorul executiv al ECV Paris și anterior al Lastminute.com Grup. Minter este pasionat de The Grateful Dead, tenis de padel și limbi străine.

Inainte de elefant.ro, Dan a coordonat activitatea Editurii Litera, fondata de tatal sau, cel de la care a invatat si primele lectii de afaceri inca dinainte de a implini 18 ani.