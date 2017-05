“Nebunii” din publicitate, oameni creativi si agenții digitale care generează idei cărora le dăm share zi de zi, vin la iCEE.fest

Ca în fiecare an, festivalul care aduce la Bucuresti giganții tehnologiei globale are si o parte importantă dedicată creativității si celor care vin cu idei care generează emoție, online.

Pe lângă ei, iCEE.fest 2017 – aici agenda ediției din acest - aduce si experți care cultivă creativitatea pentru organizațiile care au nevoie permanentă de idei noi pentru a evolua.

Dave Birss, Fondator și Editor @ OpenForIdeas.org

După 19 ani petrecuți pe poziții cheie în cadrul unor agenții de creație majore, Dave scrie acum pentru OpenForIdeas și oferă sfaturi în zona de creativitate practică.

”The creative management blues” – o prezentare care va îmbina ideile cu muzica și ”If creativity is the answer, the question is wrong” 16 iunie) sunt cele două sesiuni speciale pe care Dave le va susține pe scena Upgrade a iCEEfest..

Marcus Wilding, Managing Partner/ Client Leader @ Mindshare

Marcus va vorbi, printer altele, despre "Image_Hack", o inițiativă derulată de Mindshare, pentru Unilever, care își propune să schimbe “dictatura Photoshop” si stereotipurile după care sunt văzute femeile în media și marketing. Iată povestea, pe scurt:

Steve Bartlett, CEO/ Fondator @ SocialChain

La doar 24 de ani, Steve este un “copil minune” al advertisingului din Marea Britanie, compania sa fiind una dintre cele mai bine cotate ale momentului.

Campania "Welcome to Zlatan" a fost realizată în mometul în care atacantul suedez a fost transferat la Mancherster United.

Kris Smith, General Manager Europe și Sicco Wegerif, Head of Platforms, ambii de la Media Monks

Campania lor, "Google: Nightwalk in Marseille" este prima care folosește Google Street View pe timpul nopții. E doar una dintre producțiile spectaculoase ale celor de la Media Monks.

Fadi Shuman, Global Chief Digital Officer @ Geometry Global, o agenție cu echipe în 56 de piețe și expertiză în eCommerce, digital și trade marketing, va fi si el present.

Bruno Ribeiro, Creative Director și Fred Bosch, Head of Digital Innovation (Madrid), ambii de la Mullen Lowe, agenție creativă celebră, care operează în mai mult de 65 de piețe.

Aceasta este campania ”Try My Bra” pentru sloggi, parte a Triumph Group.

Damola Timeyin, Strategy Director și Kate Murphy, Associate Creative Director, ambii de la BBH, una dintre cele mai importante agenții de creație la nivel mondial.

Cei doi revin la iCEE.fest după succesul prezentării de anul trecut: In Pursuit of the Idea

Multe alte nume sunt confirmate în zona de creație, printre care:

Jeanette Okwu, Global Business Director, Digital & Social Media @ Spark 44

Katy Howell, CEO @ Immediate Future

Ravid Kuperberg, Partner @ The Mindscapes

Unul dintre cele mai importante festivaluri de digital tech și Internet din regiune, iCEE.fest a publicat Agenda pentru ediția 2017.

Nu vor lipsi giganții internetului - Facebook și Google - iar temelor deja consacrate, precum Realitatea Virtuală & Augmentată, AdTech, eCommerce, Startups sau e-Health li s-au alăturat anul acesta Smart Homes și Fintech.

Ultimele bilete disponibile la iCEE.fest 2017 (București, 15 și 16 iunie) sunt puse în vânzare pe site-ul oficial.