Pink Martini revine în aprilie 2017 la Sala Palatului din Bucureşti

Orchestra Pink Martini revine la Sala Palatului din Bucureşti, pe 20 aprilie 2017, cu un concert ce va îmbina influenţe variate, de la cuban-jazz şi muzică de cameră până la marşuri braziliene şi soundtrack de film noir, relatează News.ro.

Pink Martini a luat fiinţă in 1994, în Oregon, Portland, oraşul natal al lui Lauderdale. Formația cântă în 22 de limbi, în săli de operă, săli de concerte, la festivaluri de film, în muzee şi pe podiumul defilărilor de modă. În 2014, trupa Pink Martini a fost inclusă atât în Bowl Hall of Fame de la Hollywood, cât în şi Oregon Music Hall of Fame.

Storm Large este vocea ochestrei Pink Martini, dar şi actriţă, dramaturg şi autoare. A bifat notorietatea naţională în State în 2006, ca finalist la show CBS "Rock Star: Supernova", în ciuda faptului că a fost eliminată în ultima săptămână, înainte de final.

Instrumentele perfect armonizate, alături de vocea debordantă a solistei creează combinaţia perfectă pentru bijuterii precum “Amado Mio”, “Splendor in the Grass” sau piesa care mângâie inimile tuturor românilor, “Până când nu te iubeam”.

Pe 20 aprilie, accesul în sală va fi permis începând cu ora 19.00, iar spectacolul va începe la ora 20.00. Biletele sunt disponibile la preţurile de 120 lei, 145 lei, 190 lei, 220 lei, 280 lei (VIP), în funcţie de distanţa faţă de scenă. Până pe 24 decembrie inclusiv, biletele (cu excepţia categoriei VIP) au 20% reducere: 96 lei, 116 lei, 152 lei, 176 lei.

Biletele se pot cumpăra online pe www.eventim.ro, sau prin reţeaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, librăriile Humanitas, librariile Cărtureşti). Biletele pot fi achiziţionate şi în două rate lunare, doar prin CardAvantaj, la sediul Eventim.