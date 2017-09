Trupele anilor 80 au făcut show pe scena Sălii Polivalente din Cluj

Mii de nostalgici au retrăit, aseară, atmosfera anilor '80!

Fancy, Londonbeat, Sandra şi Alphaville au urcat pe scena Sălii Polivalente din Cluj şi au readus la viaţă hit-uri precum Forever Young, Big in Japan sau In The Heat Of The Night.

Nostalgici după muzica anilor '80, peste 7000 de fani au umplut până la refuz Sala Polivalentă din Cluj Napoca. Înconjurat de dansatoare, Fancy a fost cel care a dat startul distracţiei.

Atmosfera s-a încins când Sandra a interpretat binecunoscutul hit In the Heat of the Night. Nemţii de la Alphaville au încheiat o seară memorabiă, iar organizatorii promit că nu se vor opri aici.

Citește mai mult pe Observator.tv!