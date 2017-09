Richard Anderson, cunoscut pentru serialele "The Six Million Dollar Man" şi "The Bionic Woman", a decedat, joi, la vârsta de 91 de ani, potrivit purtătorului său de cuvânt.

Actorul, născut la New Jersey, a decedat în locuinţa sa din Beverly Hills.

Anderson a mai jucat şi în seriale precum "Perry Mason," "Murder, She Wrote (Verdict crimă)," "Dynasty(Dinastia)," "The Love Boat," sau "The Fugitive."