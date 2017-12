Actriţa Heather North, care şi-a împrumutat vocea pentru personajul Daphne din „Scooby Doo”, a murit la vârsta de 71 de ani

Actriţa Heather North, care şi-a împrumutat vocea timp de 33 de ani pentru personajul Daphne Blake din serialul animat „Scooby-Doo, unde eşti tu!/ Scooby Doo, Where Are You!” (1969) şi din diversele adaptări ale acestuia, a murit la vârsta de 71 de ani, după o lungă suferinţă.

Actriţa a murit pe 30 noiembrie, la locuinţa ei din cartierul Studio City din Los Angeles, după ce a suferit mult timp de o boală care nu a fost dezvăluită. Anunţul a fost făcut marţi de Jodie Mann, prietenă apropiată a familiei artistei, pentru The Hollywood Reporter.

O slujbă funerară va avea loc miercuri la First Christian Church din Studio City.

Născută pe 13 decembrie 1945, Heather North a început să îşi împrumute vocea pentru personajul Daphne în septembrie 1970, în cel de-al doilea sezon al serialului animat „Scooby-Doo, unde eşti tu!/ Scooby Doo, Where Are You!”, preluând rolul de la Stefanianna Christopherson. Şi-a reluat rolul în serialul animat „Noile filme Scooby Doo/ The New Scooby-Doo Movies”, în perioada 1972 – 1973, şi apoi în numeroase adaptări, până în anul 2003.

North a apărut şi în telenovela americană „Zile din viaţa noastră/ Days Of Our Lives”, în rolul Sandy Horton. Pe platourile de filmare ale acestui serial, actriţa l-a întâlnit pe soţul ei, producătorul şi regizorul H. Wesley Kennedy, cu care s-a căsătorit în anul 1971. Soţul ei a murit în ianuarie 2015.

Ea a jucat şi alături de Kurt Russell în producţia „Raffles, cimpanzeul telespectator/ The Barefoot Executive”.

Heather North a mai apărut în show-uri de televiziune precum: „Mr. Novak”, „Gidget”, „The Fugitive”, „The Monkees”, „My Three Sons” şi „Adam-12”. Pe marele ecran, actriţa a mai apărut în „Git!” (1965) şi „I Love My Wife” (1970). În 1967, a apărut pe Broadway în comedia de scurtă durată „The Girl in the Freudian Slip”.