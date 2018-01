Allison Shearmur, producătoarea seriei „Hunger Games”, a murit, la 54 de ani. Familia le cere persoanelor care vor să îi aducă un omagiu să înlocuiască florile cu donaţii

Allison Shearmur, producătoare hollywoodiană cunoscută, între altele, pentru seria „Jocurile foamei/ Hunger Games” şi filmul „Rogue One: O poveste Star Wars/ Rogue One: A Star Wars Story”, a murit vineri la vârsta de 54 de ani, în urma unor complicaţii pe care le-a suferit din cauza unui cancer pulmonar, scrie variety.com.

O ceremonie funerară va avea loc luni la Temple Israel of Hollywood. Familia le cere persoanelor care vor să îi aducă un omagiu să înlocuiască florile cu donaţii pentru centrul oncologic Simms Mann Cancer Center de la UCLA.

Shearmur a ocupat funcţii de conducere la Disney, Universal, Paramount şi Lionsgate, înainte de a deveni producător, în anul 2011.

Ea a lucrat ca producător pentru „Pride, Prejudice and Zombies”, „Cinderella” şi „Nerve”, dar şi pentru filmele „Solo: A Star Wars Story” şi „The One and Only Ivan”, care nu au fost încă lansate. A fost producător executiv pentru „Power Rangers”, „What to Expect When You’re Expecting” şi „Abduction” şi coproducător pentru filmul „Chaos Walking”, încă nelansat.

De asemenea, a fost producător executiv la filmul de televiziune „Dirty Dancing” (2017), prin intermediul companiei ei, Allison Shearmur Productions. Allison Shearmur s-a alăturat Lionsgate în 2008, ca preşedinte al producţiei cinematografice, şi a supravegheat primele două filme din seria „Hunger Games”, după care a fost producător executiv pentru ultimele două.

Înainte de a colabora cu Lionsgate, a fost copreşedinte de producţie la Paramount, timp de doi ani, unde a supravegheat: „Zodiac”, „Dreamgirls”, „The Curious Case of Benjamin Button”, „The Spiderwick Chronicles”, „Charlotte’s Web”, „Nacho Libre” şi „Failure to Launch”.

A lucrat şi cu Universal, înainte de a se alătura echipei Paramount, drept vicepreşedinte executiv de producţie. Aici a supravegheat: „Along Came Polly”, „Erin Brockovich” şi francizele „American Pie” şi „Bourne”.

A lucrat şi la Disney ca vicepreşedinte în perioada 1994 – 1997, unde a supracegheat peoducţia mai multor filme, între care s-a numărat „George of the Jungle”. Allison Shearmur era căsătorită cu compozitorul Ed Shearmur şi avea doi copii.