Cascadorii și adrenalină la cote maxime! Van Damme dă startul ”Vânătorii de oameni”, la Antena 1!

Vineri seara, de la 20:30, Antena 1 te invită la o porție de acțiune și suspans, în ”Vânătoarea de oameni!”. Cascadoriile marca Jean Claude Van Damme fac deliciul producției, așa că nu trebuie să o ratezi.

Chance Bordeaux (Jean Claude Van Damme) este un marinar dur care isi cauta de lucru in New Orleans, un oras unde necazurile se tin lant. Politia nu mai face fata problemelor cu care se confrunta orasul si anarhia pare sa cuprinda metropola. Intre timp, Natasha Binder (Yancy Butler) ajunge in New Orleans cu scopul de a-si gasi tatal care disparuse de ceva timp de acasa. Ea nu stie ca tatal sau care a ramas lefter a ales sa devina, pentru bani, o tinta vie intr-un joc denumit vanatoarea de oameni in care sfarseste prin a fi ucis. Natasha il angajeaza pe Chance sa-i gaseasca tatal, iar acesta prinde firul disparitiei batranului si, ca sa-i descopere asasinii, intra in acest joc periculos.

