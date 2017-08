Debut pe primul loc in box office-ul nord-american. "Planeta maimutelor: Razboiul" detroneaza pelicula "Spider-Man: Homecoming"

Articol scris de Luana Marin

In filmul "Planeta Maimutelor: Razboiul", al treilea capitol din cea mai recunoscuta si apreciata franciza, Cesar si armata sa de maimute sunt fortate sa intre intr-un conflict mortal cu o armata de oameni condusa de un colonel nemilos.

Dupa ce maimutele sufera pierderi inimaginabile, Cesar se lupta cu instinctul sau intunecat si incepe propria misiune legendara de razbunare. Cum aceasta aventura ii aduce fata in fata, Cesar si colonelul lupta unul impotriva celuilat determinand soarta ambelor specii si viitorul planetei.

Inceputul povestii ne duce in trecut, in urma cu cincisprezece ani, un experiment stiintific esuat a dat nastere unei specii de maimute inteligente si unui virus care a fost pe punctul de a distruge rasa umana. Virusul Simian, dupa cum este cunoscut a adus umanitatea in pragul disparitiei, ramanand putini oameni imuni la acest virus. In tot acest timp maimutele se bucurau de siguranta si prosperitatea padurilor nordice din San Francisco.

Odata cu aparitia civilizatiei lor infloritoare, maimutele au prosperat în absenta prezentei omenesti pana cand au fost descoperite de un mic grup de supravietuitori disperati, straduindu-se sa puna bazele unei noi colonii umane. Serviciile Militare Armate ale Statelor Unite ale Americii incep razboiul impotriva maimutelor conduse de liderul lor, Caesar, pentru a le anihila odata pentru totdeauna.

Cel mai nou film din seria “Planeta maimutelor” a avut o proiectie speciala la New York si a ajuns si in cinematografele de la noi din tara la jumatatea lunii iulie.

Planeta maimutelor detroneaza pelicula Spider-Man: Homecoming

Potrivit BoxOfficeMojo.com, pelicula regizata de Matt Reeves a strâns 56,6 milioane de dolari pe teritoriul nord-american şi a detronat astfel pelicula Sony Pictures Spider-Man: Homecoming. Cifra de lansare o depaseste pe cea a lui Rise of the Planet of the Apes – 54,8 milioane de dolari, dar este intrecuta de cea a lui Dawn of the Planet of the Apes, ce se ridica la 72,6 milioane. International, pelicula a avut încasari de 46 de milioane din 61 de pieţe de film.

Woody Harrelson: de la actorie la tratarea cu marijuana

Woody Harrelson vrea sa-si deschida un dispensar in care sa poata trata bolnavii cu marijuana. Actorul din ''Planeta maimutelor'' si ''Hunger Games'' este unul dintre cei 66 de oameni care au aplicat pentru o licenta care ii ofera dreptul de a conduce un astfel de institut. Clinica va fi deschisa in statul Hawaii. Aplicantii trebuie sa fie rezidenti ai statului Hawaii de cel putin 5 ani, sa detina cel puțin 1 milion de euro in cont si 100.000 de euro buget pentru fiecare dispensar. Daca actorul de 54 de ani va reusi sa castige una dintre cele 8 licente disponibile, i se va aproba dreptul de a avea doua centre de productie si tratament cu marijuana si doua dispensare pentru vanzarea cu amanuntul.