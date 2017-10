Disney Channel rupe barierele! Copiii de 6 ani vor fi martorii unei povești gay, în cel mai urmărit serial pentru cei mici: "Servește ca exemplu pozitiv pentru copii. Este o poveste despre preadolescenţi care se descoperă"

Disney Channel va introduce, pentru prima dată, o poveste gay într-unul dintre serialele sale, scrie The Hollywood Reporter. Premiera va avea loc în al doilea sezon al serialului „Andi Mack”, care va fi difuzat începând de astăzi.

Un adolescent - unul dintre personajele principale ale serialului - începe să realizeze că are sentimente faţă de un alt băiat, coleg de clasă. Serialul, creat de Torri Minsky, o are în centru pe Andi, o fată în vârstă de 13 ani, jucată de Peyton Elizabeth Lee, şi prezintă interacţiunile ei cu familia şi prietenii cei mai buni, Cyrus (Joshua Rush) şi Buffy (Sofia Wylie).

Ea va încerca să îşi lămurească sentimentele pe care le are pentru Jonah, unul dintre colegii ei. În acelaşi timp, Cyrus, care are tot 13 ani, realizează că are sentimente pentru Jonah şi se confesează lui Buffy. Scena şi reacţia lui Buffy au rolul de a servi ca exemplu pozitiv atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. Acesta va fi punctul de pornire pentru Cyrus în descoperirea proprie şi autoacceptarea ca persoană gay.

„«Andi Mack» este o poveste despre preadolescenţi care se descoperă. Terri Minsky, distribuţia şi toţi cei implicaţi în show au mare grijă ca el să fie potrivit tuturor tipurilor de public şi să transmită un mesaj despre includere şi respect faţă de umanitate”, se arată într-un comunicat Disney Channel.

Disney Channel a mai prezentat personaje gay, dar ele au apărut într-un singur episod în seriale ca „Good Luck Charlie” şi animaţia „Doc McStuffins”. În politica sa privind naraţiunile şi personajele, compania Walt Disney susţine „poveşti care reflectă acceptarea şi tolerarea şi celebrează diferenţele care fac personajele noastre minunate în felul lor unic”.

Cu o medie de vârstă a telespectatorilor de 10 ani, „Andi Mack” este cel mai urmărit serial - anul acesta - în rândul fetelor şi printre cele mai urmărite, de la lansare, între copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani.