După ce s-a luptat cu virusul HIV și a fost suspect de cancer, Charlie Sheen revine pe ecrane: Va fi protagonistul ”11 septembrie”, un film umbrit de controverse

Actorul american Charlie Sheen este protagonistul unui film regizat de Martin Guigui despre tragedia de la 11 septembrie 2001, povestea inspirată din fapte reale a unor oameni blocați într-un lift în turnul de nord al World Trade Center. Filmul "9/11", care abordează un subiect încă foarte emoțional, a devenit însă controversat în primul rând din cauza unor declarații mai vechi ale lui Sheen.

Actorul a afirmat în 2006 că turnurile gemene s-ar fi prăbușit în urma unei "demolări controlate" și că atacurile din acea zi fatidică trimit mai degrabă la o "teorie a conspirației". Din acest motiv, filmul a fost catalogat pe social media drept "jignitor" încă de la apariția primului trailer luna trecută și este dificil de anticipat primirea de care va avea parte în cinematografe.

Evident, regizorul Martin Guigui nu-și dorește ca filmul său să aibă de suferit din cauza acestui "bagaj" și spune că a abordat proiectul — care este bazat pe piesa lui Patrick Carson din 2011 "Elevator" — cu scopul de a gestiona acest subiect cu sensibilitate și respect față de victime și familiile lor, scrie New York Daily News. "Din respect pentru comunitatea 9/11, aceasta este o poveste care să inspire, despre eroii acelei zile. Este o poveste despre primii salvatori de la fața locului și oamenii care și-au sacrificat viața pentru a-i salva pe alții", adăugă regizorul.

El subliniază că a avut un obiectiv exact în minte când a făcut filmul. "Principalul a fost pentru noi să spunem o poveste cinstită și, spre deosebire de alte filme despre evenimentele de la 11 septembrie acesta este despre umanitate", spune Guigui.

"Cinci oameni care provin din medii diferite... credințele lor religioase, culoarea pielii lor, opiniile lor politice — nimic din toate acestea nu mai contează", relatează el.

Actrița Gina Gershon, care locuiește în New York și care în film joacă rolul soției lui Sheen, Eve, spune că a fost mișcată de proiect și încurajată de viziunea lui Guigui. "Știam că este un subiect sensibil, dar am crezut că regizorul a avut intenții bune", spune Gershon, care se află printre cele cinci personaje blocate în lift în film. "Am vrut să-i portretizăm pe acești oameni și această experiență dintr-un punct de vedere unic", adaugă actrița.

Filmul a fost însă umbrit de în mare parte de distribuirea lui Sheen, o figură controversată care în urmă cu mai mulți ani și-a exprimat îndoielile în privința a ceea ce s-a întâmplat de fapt la 11 septembrie 2001.

Regizorul spune că a simțit că Sheen este actorul perfect pentru a-l juca pe Jeffery Cage, un magnat financiar blocat și el în lift, pentru că a interpretat un personaj similar în filmul din 1987, "Wall Street". Deși Guigui recunoaște că știa despre remarcile din trecut ale lui Sheen despre atacurile de la 11 septembrie, el spune că nu a dorit ca acestea să afecteze castingul pentru rol.

"Îl văd pe Charlie ca pe un talent extraordinar și, trebuie să vă spun, când a venit pe platou a inspirat pe toată lumea și s-a ridicat la înălțimea momentului", spune Guigui.

Charlie Sheen este un actor recunoscut cu multe realizări în comedie și dramă, dar reprezintă o alegere riscantă pentru un film atât de sensibil, date fiind controversele care au înconjurat mereu viața sa personală — de la consumul de droguri, până la alegațiile de violență domestică și la diagnosticarea sa cu HIV. Rolul din "9/11" este primul important după diagnosticarea sa cu HIV, în 2015.

De asemenea, filmul reprezintă un prilej pentru a reveni la un rol dramatic pentru Sheen, care a fost în ultimii ani asociat cu sitcomuri precum "Two and a Half Men" și "Anger Management", după roluri memorabile în filme ca "Platoon" și "Major League".