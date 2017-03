Fără „duble” și fără rușine. Zece filme în care SCENELE DE SEX au fost REALE sută la sută!

Multe dintre figurile legendare ale Hollywoodului au recunoscut că scenele erotice în care au fost obligate să joace le-au creat mari probleme. Există însă și actori fără inhibiții, actori care s-au implicat atât de mult în rol încât au trecut peste bariere și au făcut dragoste de-adevăratelea în fața camerelor de filmat.

De multe ori, actorii celebri folosesc dubluri pentru scenele mai deocheate pentru a nu-și strica reputația, în vreme ce alții refuză din capul locului astfel de provocări. Nu același lucru se poate spune despre artiștii aflați la început de drum, care pentru o fărâmă de celebritate, trec peste orice rușine și ajung să facă inclusiv amor pe platourile de filmare.

Topul celor mai cunoscute producții în care protagoniștii au făcut sex în timpul „serviciului” arată astfel:

1. Lie With Me (2005)

2. The Brown Bunny (2003)

3. In The Realm of the Senses (1976)

4. Love (2015)

5. Antichrist (2009)

6. Caligula (1979)

7. Intimacy (2001)

8. The Raspberry Reich (2004)

9. Romance (1999)

10. All About Anna (2005)