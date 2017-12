Noul film Star Wars, ''The Last Jedi'', se anunță un real succes: "O să vă facă să vă duceți în curtea din spatele casei, să vă luați navele spațiale de jucărie și să 'zburați' cu ele"

Starurile filmului "Star Wars: The Last Jedi", care va fi lansat în cinematografele din SUA la 15 decembrie, le-au dezvăluit duminică fanilor o serie de detalii din noul episod al francizei de succes, dar s-au ferit să ofere informații privind intriga filmului.

"În primul și în primul rând am vrut să-l facem să fie un film Star Wars așa că există intensitatea și există opera", a declarat regizorul Rian Johnson în cadrul unei conferințe de presă de la Los Angeles.

"Dar asta înseamnă și că o să vă facă să vă duceți în curtea din spatele casei, să vă luați navele spațiale de jucărie și să 'zburați' cu ele", a adăugat el.

Actorul John Boyega, care joacă rolul lui Finn, a spus că în film se întâmplă multe lucruri. "L-am văzut o singură dată și primul lucru la care m-am gândit este că vreau să-l văd din nou din cauza cantității mare de informație", a spus el.

"The Last Jedi" reia firul acțiunii de unde l-a lăsat ultimul film, "The Force Awakens". Luke Skywalker (Mark Hamill) îi duce pe Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) și Poe (Oscar Isaac) într-o aventură care "dezvăluie mistere ale forței și secrete ale trecutului", după cum promite casa de producție Lucasfilm, din cadrul Disney.

Mark Hamill nu a răspuns în cadrul conferinței de presă la întrebările privind modul în care evoluează relația lui cu Rey. "Pot să vă promit că rolul meu este de două ori mai mare decât a fost în 'The Force Awakens'", a glumit Hamill, care are doar o scurtă apariție la finalul ultimului film.

Actrița răposată Carrie Fisher va apărea și ea în film. Toate scenele în care apărea au fost finalizate înainte de moartea actriței, în decembrie 2016, în urma unui atac de cord suferit în timpul unui zbor de la Londra la Los Angeles, notează DPA.