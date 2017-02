OSCAR 2017. Doamnelor și domnilor, e NOAPTEA OSCARURILOR! Mahershala Ali şi Viola Davis au câştigat premiile Oscar pentru cei mai buni actori în roluri secundare. LIVE TEXT. UPDATE

Cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Oscar a început! La Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, emoțiile sunt mai mari ca oricând. Casele de pariuri mizează pe favoriți, actorii, regizorii și producătorii nominalizați speră să ia câte o statuetă!

Evenimentul, prezentat de Jimmy Kimmel, este cel mai important în Cetatea Filmului.O producătoare româncă, Ada Solomon, este nominalizată la categoria „cel mai bun film străin”. Românca este coproducătorul peliculei „Toni Erdmann”, una dintre nominalizările favorite la categoria cel mai bun film străin.

Musicalul "La La Land" conduce în topul nominalizărilor pentru premiile Oscar, nu mai puțin de 14, urmat de science-fiction-ul "Arrival" și drama "Moonlight", despre viața unui tânăr homosexual de culoare, cu câte opt nominalizări fiecare.

UPDATE 4.45: Viola Davis a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar

Viola Davis a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, graţie interpretării sale din filmul ”Fences”, la cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Academiei de film americane.

La categoria ”cea mai bună actriţă în rol secundar” au concurat Viola Davis (”Fences”), Naomie Harris (”Moonlight”), Nicole Kidman (”Lion”), Octavia Spencer (”Hidden Figures”) şi Michelle Williams (”Manchester by the Sea”).

Aceasta a fost cea de-a treia nominalizare la Oscar pentru Viola Davis. Artista americană a mai fost nominalizată la categoria ”cea mai bună actriţă în rol secundar”, în 2009, pentru interpretarea din filmul ”Doubt”, şi la categoria ”cea mai bună actriţă în rol principal”, în 2012, pentru evoluţia sa din pelicula ”The Help”.

UPDATE 03:50 Mahershala Ali a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar

Mahershala Ali a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, graţie evoluţiei sale din filmul ”Moonlight”, la cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Academiei de film americane. E o premieră, căci e primul musulman care câștigoă mult râvnita statuetă!

Aceasta a fost prima nominalizare şi prima recompensă obţinută de Mahershala Ali la premiile Oscar.

UPDATE 3.00: Cine este Ada Somonon, românca talentată care ar putea aduce Oscarul acasă, în România?

Actori, regizori sau producători, nominalizaţii sunt, într-o majoritate covârşitoare, la prima nominalizare. În premieră, la categoria cel mai bun film străin, este nominalizat şi un producător român - Ada Solomon. Anul acesta, pe covorul roşu, alături de rafinatele actriţe de la Hollywood va păşi şi Ada Solomon. Românca este coproducătorul peliculei „Toni Erdmann”, una dintre nominalizările favorite la categoria cel mai bun film străin.

Ada Solomon este primul producător român în cursa pentru premiul OSCAR la categoria cel mai bun film străin, cu pelicula "Toni Erdmann", în regia lui Maren Ade.

"Toni Erdmann", coprodus de Ada Solomon, intră în cursa pentru trofeul OSCAR la categoria cel mai bun lungmetraj străin la cea de-a 89-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film.

Lungmetrajul, filmat aproape integral în România, este singura peliculă lansată în 2016 inclusă în TOP 100 cele mai bune filme ale secolului 21 de către BBC Culture.

"Pentru mine este extraordinar că peste 700.000 de spectatori din Germania, și peste 500.000 de spectatori din Franța au făcut cunoștință prin intermediul acestui film cu o seamă întreagă de actori români cât și cu un personaj cheie al acestei povești: orașul București, o prezență extrem de puternică în film și dintr-o complet altă perspectivă decât cea pe care suntem obișnuiți să o vedem pe marele ecran. Sunt mândră că am fost parte a acestei experiențe și sper că voi mai avea parte de proiecte de asemenea forță" , a declarat producătorul Ada Solomon pentru Agerpres.

Iată lista completă a no minalizărilor la premiile Oscar, care vor fi decernate la 26 februarie, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Los Angeles.

Cel mai bun film: "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "La La Land", "Lion", "Manchester by the Sea", "Moonlight" <

Cel mai bun actor: Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Denzel Washington ("Fences"), Ryan Gosling ("La La Land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge")



Cea mai bună actriță: Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie"), Emma Stone ("La La Land"), Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins")



Cel mai bun regizor: Denis Villeneuve ("Arrival"), Mel Gibson ("Hacksaw Ridge"), Damien Chazelle ("La La Land"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea"), Barry Jenkins ("Moonlight")



Cea mai bună actriță în rol secundar: Viola Davis ("Fences"), Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion"), Octavia Spencer ("Hidden Figures") și Michelle Williams ("Manchester by the Sea")



Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali ("Moonlight"), Jeff Bridges ("Hell or High Water"), Lucas Hedges ("Manchester by the Sea"), Dev Patel ("Lion"), Michael Shannon ("Nocturnal Animals")



Cel mai bun film într-o limbă străină: "Toni Erdmann" (Germania), "The Salesman" (Iran), "A Man Called Ove" (Suedia), "Land of Mine" (Danemarca) și "Tanna" (Australia)<

Cel mai bun film de animație: "Zootopia", "Kubo and the Two Strings", "Moana", "The Red Turtle", "My Life as a Zucchini"<

La casele de pariuri, „Zootopia” conduce detașat! Însă vom vedea cine va câștiga în cele din urmă...

Cel mai bun film documentar: "O.J.: Made in America", "13th", "I Am Not Your Negro", "Life Animated", "Fire at Sea"<

Cel mai bun scurtmetraj: "Ennemis Interieurs", "La Femme et le TGV", "Silent Nights", "Sing", "Timecode"

Cel mai bun scurtmetraj de animație: "Blind Vaysha", "Borrowed Time", "Pear Cider and Cigarettes", "Pearl", "Piper"<

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Extremis", "4.1 Miles", "Joe's Violin", "Watani: My Homeland", "The White Helmets"

Cea mai bună imagine: "Arrival", "La La Land", "Lion", "Moonlight", "Silence"

Cel mai bun scenariu adaptat: "Arrival", "Fences", "Hidden Figures", "Lion", "Moonlight"

Cel mai bun scenariu original: "Hell or High Water", "La La Land", "The Lobster" , "Manchester by the Sea", "20th Century Women"

Cea mai bună coloană sonoră: "Jackie", "La La Land", "Lion", "Hidden Figures", "Passengers"

Cel mai bun cântec original: "Audition (The Fools Who Dream)" — "La La Land", "Can't Stop The Feeling" — "Trolls", "City Of Stars" — "La La Land", "The Empty Chair" — "Jim: The James Foley Story", "How Far I'll Go" — "Moana"

Cel mai bun montaj de sunet: "Arrival", "Deepwater Horizon", "Hacksaw Ridge", "La La Land",

"Sully".

Cel mai bun mixaj de sunet: "Arrival", "Hacksaw Ridge", "La La Land", "Rogue One: A Star Wars Story", "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi"

Cele mai bune efecte vizuale: "Deepwater Horizon", "Doctor Strange", "The Jungle Book", "Kubo and the Two Strings", "Rogue One: A Star Wars Story"

Cel mai bun montaj: "Arrival", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "La La Land", "Moonlight"

Cele mai bune costume: "Allied", "Fantastic Beasts and Where to Find Them", "Florence Foster Jenkins", "Jackie", "La La Land"

Cel mai bun machiaj și coafură: "A Man Called Ove", "Star Trek Beyond", "Suicide Squad"

Cel mai bun design de producție: "Arrival", "Fantastic Beasts and Where to Find Them", "Hail, Caesar!", "La La Land", "Passengers".

