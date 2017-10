Prima colaborare după ”Titanic”! Kate Winslet joacă în noile filme din seria ”Avatar”

Kate Winslet va juca în continuările filmului "Avatar", marcând astfel o nouă colaborare cu James Cameron, cineastul cu care a lucrat în urmă cu două decenii la lungmetrajul "Titanic", a anunțat site-ul revistei Variety, citat de Agerpres.

"Eu și Kate căutam de 20 de ani un proiect la care să lucrăm împreună, după colaborarea noastră la 'Titanic', care a fost una dintre cele mai pline de satisfacții din cariera mea. Abia aștept să o văd aducând la viață personajul Ronal", a declarat James Cameron.

Cele patru continuări ale filmului "Avatar" vor ajunge pe marile ecrane începând din 18 decembrie 2020, odată cu lansarea filmului "Avatar 2". Următorul film din serie, "Avatar 3", va fi lansat pe 17 decembrie 2021. "Avatar 4" va fi lansat după o pauză de trei ani, pe 20 decembrie 2024. Filmul "Avatar 5" va intra în cinematografele nord-americane pe 19 decembrie 2025.

James Cameron a început filmările de la primul film din această serie de patru lungmetraje produse de studioul Fox, săptămâna trecută, în California. Creatorul peliculei originale "Avatar" — un film fantasy de proporții epice, lansat în 2009, care a rămas până în prezent lungmetrajul cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei mondiale (2,8 miliarde de dolari) — a anunțat pentru prima dată în 2016 planurile sale de a realiza patru continuări. Inițial, cineastul canadian prevăzuse două continuări, însă, după ce s-a întâlnit cu scenariști, actori și designeri, și-a dat seama că avea la dispoziție prea mult material pentru doar două filme și a decis să producă trei astfel de lungmetraje. Apoi, după alte câteva luni, James Cameron a anunțat că va realiza patru continuări ale filmului "Avatar".

Kate Winslet joacă alături de Idris Elba în filmul "The Montain Between Us", produs de studioul Fox și care va fi lansat vineri. Actrița britanică va putea fi văzută în curând pe marile ecrane și în următorul lungmetraj al regizorului Woody Allen, intitulat "Wonder Wheel", ce va avea premiera pe 1 decembrie. Kate Winslet a jucat recent în filme precum "Collateral Beauty", "The Dressmaker" și "Steve Jobs", cel din urmă aducându-i a șaptea nominalizare la Oscar.