Producții pe lângă care „50 Shades Darker” e o joacă de copii. Top 5 FILME EROTICE pe care trebuie să le vezi!

Erotismul a fost un subiect tabu multă vreme. Producțiile hollywoodiene cu vagi conotații sexuale erau înfierate de de critici până prin anii 60. Ușor-ușor, scenele deocheate și-au făcut loc în creațiile din cetatea filmului, iar la sfârșitul secolului trecut a existat o adevărată revoluție erotică pe marile și micile ecrane.

Cele două ecranizări ale romanului „50 Shades of Grey” au stârnit publicul la nivel global, însă în istoria cinematografiei există multe producții care depășesc, din toate punctele de vedere, curajul celor cre au realizat filmele amintite.

Mai multe site-uri de specialitate au întocmit sute de ierarhii ale celor mai erotice pelicule văzute pe marile ecrane, iar noi vă propunem astăzi un top 5 al acestora.

5. 9 SĂPTĂMÂNI ȘI JUMĂTATE (9 1/2 Weeks) - 1986

Protagoniștii acestui film sunt două vedete de prim rang ale anilor 80-90. Kim Basinger și Mickey Rourke dau viață celor două personaje, iar subiectul este unul ofertant.

Cand Elizabeth l-a intalnit pe John era o femeie inteligenta, sofisticata, avand control deplin asupra vietii sale. Intrigata de personalitatea acestuia enigmatica si distanta, aterizeaza intr-o relatie plina de senzualitate, dar care se dezvolta intr-un cosmar plin de fantezie si dominatie.

4. BUCĂTARUL, HOȚUL, SOȚIA HOȚULUI ȘI AMANTUL EI (The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover ) - 1989

Helen Mirren și Tim Roth sunt Georgina și Mitchel și trăiesc o poveste erotică de toată frumusețea. (Helen Mirren), sotia unui gangster abuziv (Michael Gambon), patron de restaurant, dezvolta o relatie intima cu un bibliotecar, client fidel al localului sotului. Relatia este extrem de palpitanta, deoarece sotul este obsedat de Georgina si nu s-ar da in laturi de la nimic daca ar afla ca aceasta il inseala.

3. INSTINCT PRIMAR (Basic Instinct) - 1992

Este deja unul dintre clasicele filmului erotic, film care a transformat-o pe Sharon Stone într-un star mondial. Detectivul Nick Curran (Michael Douglas), de la politia din San Francisco, investigheaza moartea unei foste vedete rock si descopera ca acesta fusese injunghiat de 31 de ori de o femeie cu care intretinuse relatii sexuale. Pe masura ce ancheta avanseaza, Nick se implica intr-o situatie periculoasa alaturi de trei femei, fiecare din ele fiind suspecte pentru crima achetata.

2. PREȚUL TRUPULUI (Body of evidence) - 1993.

La fel ca filmele „50 Shades”, producția este slabă, dar plină de erotism și o are în prim plan pe Madonna aflată la apogeul notorietății sale.

Dacă dragostea doare, atunci sexul ucide? Prețul trupului, un thriller în genul lui Instinct primar, dă un raspuns neașteptat acestei întrebări și un nou sens noțiunii de thriller erotic. Pe lângă picanteria subiectului, succesul său la public a fost asigurat și de prezența Madonnei în capul de afiș al distribuției.

1. SECRETARA (Secretary) - 2002.

Este unul dintre cele mai erotice filme ajunse pe marele ecran și unul dintre primele filme ale de-acum cunoscutei Maggie Gyllenhaal.

Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal) încearcă să se angajeze ca secretară la biroul de avocatură al lui E. Edward Grey (James Spader).Deși nu a mai avut vreodată vreo slujbă, Lee este angajată de misteriosul avocat, care nu pare deloc îngrijorat de lipsa sa de experiență. La început, munca pare destul de normală și plictisitoare – dactilografie, îndosarieri și cafele – însă Lee încearcă din răsputeri să își mulțumească șeful, iar familia sa își dorește cu disperare ca ea să reușească.