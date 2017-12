„Singur acasă” nu este singurul film pe care să îl vezi în această perioadă a anului. Iată alte 9 producții la fel de frumoase

Crăciunul este sărbătoarea pe care o petrecem în familie și încercăm să facem acele activități care ne aduc mai aproape de cei dragi. Ce poate fi mai comod și mai relaxant decât o seară de filme, plină de povești emoționante.

Care sunt cele 10 filme potrivite pentru a fi vizionate de sărbători:

Miracle on 34th Street, 1947 (Miracol pe strada 34) - Un bătrân care pretinde că este Moş Crăciun trece drept nebun aproape în faţa tuturor, un tânăr avocat decide să îl apere în instanţă, argumentând că identitatea pretinsă de el este cea adevărată.

It's a Wonderful Life, 1946 (O viaţă minunată) - considerat unul dintre filmele favorite din toate timpurile, producţia din 1946 regizată de Frank Capra beneficiază de personaje autentice, de o poveste magică şi de interpretarea minunată a cunoscutului actor James Stewart.

Home Alone, 1990 (Singur acasă) - Seria de patru filme centrate în jurul aventurii unui băiat care reuşeşte în fiecare an să salveze Crăciunul a devenit celebră prin prestaţia lui Macaulay Culkin din primele două producţii.

Die Hard, 1988 (Greu de ucis) - Bruce Willis îl interpretează pe neconvenționalul detectiv newyorkez John McClane pe care destinul îl transformă în singura salvare a unui grup de ostatici, blocați într-un zgârie nori din Los Angeles, printre care se află și soția sa.

A Christmas Carol, 1938 (Colindă de Crăciun) - Unul dintre filmele cu cele mai multe ecranizări după cartea lui Charles Dickens, "Colindă de Crăciun" spune povestea lui Ebenezer Scrooge, un bătrân acru care îşi recapătă spiritul de Sărbători şi învaţă ce e compasiunea după ce este vizitat de spiritele Crăciunului trecut, prezent şi viitor.

A Christmas Story, 1983 (Poveste de Crăciun) - Ralphie, un băiețel de 9 ani, visează să aibă o armă Red Rider BB și încearcă să îi convingă pe toți că acesta este cadoul perfect. Dar în încercarea lui se confruntă cu refuzul părinților, al învățătorului și chiar al lui Moș Crăciun însuși. Crăciunul se apropie și Ralphie îl vizitează pe Moș la magazinul universal sperând să obțină cadoul dorit. Oare va primi acest cadou de Crăciun?

Love Actually, 2003 (Pur şi simplu dragoste) - Distributia cuprinde nume sonore ca Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson, Rowan Atkinson, Laura Linney, Billy Bob Thornton. Pentru spectatori este un noroc ca Richard Curtis nu a devenit actor – asta isi dorea dar pentru ca s-a dovedit lipsit de talent si pentru ca nu putea sa traiasca departe de scena si de camera a ales scrisul .

The Holiday, 2006 (Vacanţa) - Acţiunea are loc în perioada Crăciunului, dar filmul merită urmărit de oricine vrea să vadă o poveste de iubire cu accente de comedie. Kate Winslet, Jude Law, Cameron Diaz şi Jack Black descoperă că nu e niciodată prea târziu pentru o a doua şansă în dragoste, iar Crăciunul pare decorul perfect pentru acest lucru.

Holiday Inn, 1942 (Hanul melodiilor) - La un han deschis doar în timpul sărbătorilor de iarnă, doi parteneri de scenă - Jim Hardy, compozitor și interpret, și dansatorul Ted Hanover se luptă pentru dragoste. Amândoi sunt îndrăgostiți de frumoasa lor parteneră Linda. Cine va învinge?

How The Grinch Stole Christmas, 2000 (Cum a furat Grinch Crăciunul) - Lumea încântătoare din "Dr. Seuss' How The Grinch Stole Christmas" se trezește la viață pe marele ecran, prin colaborarea dintre Universal Pictures și Imagine Entertainment. Regizorul Ron Howard ("Apollo 13") și producătorul Brian Grazer ("The Nutty Professor") creează o nouă comedie șarmantă, cu Jim Carrey în rolul spiridușului.

Sursa: cinemagia