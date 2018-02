TRAGEDIE! Un mare actor a murit la 48 de ani. Fratele vedetei a făcut anunțul cutremurător: „Ieri am petrecut ziua împreună și azi am primit telefon că nu mai e!”

Unul dintre cei mai apreciați actori europeni ai ultimilor ani s-a stins fulgerător la doar 48 de ani. Nazif Mujic, un actor de origine bosniacă, a murit zilele trecute în locuința sa, fratele artistului fiind cel care a anunțat opinia publică despre nenorocirea care s-a abătut asupra familiei sale.

Nazif Mujic a câștigat în urmă cu cinci ani Ursul de Argint, unul dintre cele mai râvnite trofee ale industriei cinematografice, Potrivit informațiilor furnizate chiar de fratele acestuia, Suljo, Mujic avea unele probleme de sănătate, accentuate și de o depresie în care intrase din cauza conului de umbră în care intrase după succesul remarcabil de la festivalul berlinez.

„Ieri am fost împreună aproape toată ziua. Avea unele probelem financiare, dar nu mi-am închipuit că o să moară.Astăzi am primit telefon și am fost anunțat că nu mai este. E tragic. Nu pot să cred”, s-a limitat să spună fratele actorului.