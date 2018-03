Un altfel de mărţişor pentru doamne! Leonardo Di Caprio şi Brad Pitt joacă pentru prima oară împreună. Cât mai au de aşteptat fanii din întreaga lume

Leonardo Di Caprio şi Brad Pitt, două dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, vor face echipă în noul proiect al lui Quentin Tarantino, un film a cărui acţiune este plasată în 1969 în perioada crimelor lui Charles Manson, relatează Reuters.

Studiourile de film Sony Pictures au anunţat miercuri că filmul se va numi "Once Upon a Time in Hollywood" şi că Di Caprio va interpreta rolul unui star western dintr-un serial de televiziune iar Pitt va fi cascadorul care l-a dublat pe actor în carieră.

Este pentru prima dată când cei doi actori vor juca împreună într-un film.

"Amândoi se luptă să reuşească într-un Hollywood pe care nu îl mai recunosc. Dar Rick (DiCaprio) are o vecină foarte celebră... Sharon Tate", scrie Sony Pictures într-un comunicat.

Actriţa Sharon Tate, soţia regizorului Roman Polanski, a fost ucisă în 1969 de adepţii lui Manson, unul dintre cei mai notorii criminali din America. Manson a murit în noiembrie 2017 la vârsta de 83 de ani în timp ce ispăşea condamnarea pe viaţă.

Filmul va fi lansat pe 9 august 2019, la 50 de ani după ce Tate şi patru prieteni au fost înjunghiaţi sau împuşcaţi mortal.

Tarantino a declarat că a lucrat la scenariu timp de cinci ani şi a trăit în zona Los Angeles aproape toată viaţa, "inclusiv în 1969, când aveam 7 ani".

"Sunt foarte emoţionat să spun povestea asta despre LA şi despre un Hollywood care nu mai există. Şi nu pot mai fericit cu o echipă ca Di Caprio şi Pitt", a transmis el printr-un comunicat.

Di Caprio a câştigt un premiu Oscar în 2016 pentru rolul din "The Revenant", în timp ce Brad Pitt a fost nominalizat la Oscar pentru performanţa din "Moneyball" şi "The Curious Case of Benjamin Button".

Tarantino a câştigat două premii Oscar pentru scenariile filmelor "Django Unchained" şi "Pulp Fiction", producţii pe care le-a şi regizat.

SURSA FOTO: HEPTA.RO