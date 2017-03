Una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood zguduie lumea filmului! Jane Fonda: ”Am fost violată, am fost abuzată sexual și concediată pentru că nu am vrut să mă culc cu șeful meu!”

Actriţa americană Jane Fonda a vorbit într-un interviu recent despre experienţele dureroase din trecutul ei şi a dezvăluit că a fost violată şi abuzată sexual în copilărie.

Într-un interviu pe care l-a acordat actriţei Brie Larson pentru The EDIT, preluat de revista The People, legendara actriţă americană, în vârstă de 79 de ani, a vorbit despre ”dimensiunea uriaşă în care patriarhatul le afectează pe femei” şi a dezvăluit faptul că a fost violată în copilărie.

”Am fost violată, am fost abuzată sexual în copilărie şi am fost concediată pentru că nu am vrut să mă culc cu şeful meu. Am crezut mereu că era vina mea; am crezut că nu am făcut sau nu am spus ceea ce trebuia”, a declarat vedeta americană.

Jane Fonda a mai spus că trecutul ei dificil a făcut-o să devină o activistă pentru drepturile femeilor atât de înfocată. Actriţa sprijină mişcarea V-Day, care militează pentru oprirea violenţelor comise asupra femeilor şi fetelor. În 2001, ea a înfiinţat Jane Fonde Center fo Adolescent Reproductive Health, o asociaţie care ajută la prevenirea sarcinilor în rândul adolescentelor americane.

”Cunosc fete care au fost violate şi care nici măcar nu îşi dădeau seama că au fost victimele unui viol. Ele îşi spun: «Trebuie să se fi întâmplat astfel pentru că am spus «Nu» într-o manieră eronată»”, a adăugat Jane Fonda.

Prin activitatea sa, actriţa americană vrea să le ajute pe victimele unor astfel de abuzuri ”să îşi dea seamă că (violul şi abuzul, n.r.) nu se întâmplă din vina lor”.

”Am fost violate şi asta nu e ceva corect”, a mai spus actriţa.

Jane Fonda, născută pe 21 decembrie 1937, în New York, este actriţă şi producător de film. Este câştigătoare a două premii Oscar - pentru ”Klute” (1971) şi ”Coming Home” (1978) -, a şapte Globuri de Aur, a două trofee BAFTA şi a fost distinsă cu Palme d'Or onorific, în 2007. A jucat în peste 50 de filme artistice şi de televiziune, între acestea numărându-se ”Desculţ în parc/ Barefoot in the Park” (1967), ”Călăreţul electric/ The Electric Horseman” (1979) şi ”Stanley & Iris” (1990). În 2017, este programat să fie lansat filmul ”Our Souls At Night”, în care joacă alături de vechiul său partener de platou Robert Redford.