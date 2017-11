Veste excelentă pentru fanii Star Wars! Va fi lansată o nouă trilogie „într-un alt colț al universului”

Fanii „Star Wars” se vor bucura de o nouă trilogie a celei mai de succes serii din toate timpurile. Grupul Disney a anunțat că povestea Star Wars continuă cu alte trei filme, regizate de Rian Johnson.

Noua trilogie va fi separată de saga lui Luke Skywalker și va avea noi personaje, a anunțat Lucasfilm într-un comunicat de pe site-ul său.

"Ne-a plăcut tuturor să lucrăm cu Rian la 'The Last Jedi'. Este o forță creatoare și să-l urmăresc pe el construind 'The Last Jedi' de la început până la sfârșit a fost una dintre marile bucurii ale carierei mele. Rian va face lucruri minunate cu această nouă trilogie", a afirmat Kathleen Kennedy, președintă a Lucasfilm.

Lucasfilm este o companie aflată acum în proprietatea Disney. A anunțat în septembrie că îi încredințează Episodul al IX-lea lui J.J. Abrams, unul dintre regizorii cei mai în vogă de la Hollywood.