Veste senzațională pentru fani! Jeffrey Dean Morgan, actorul din serialul "Anatomia lui Grey" este în România. Unde îl veți putea întâlni

Două staruri de la Hollywood sunt în România. E vorba de Jeffrey Dean Morgan, actorul care a jucat in serialul "Anatomia lui Grey" şi de Aaron Eckhart, cunoscut din filmul "Cavalerul negru".

Cei doi au ajuns aseară la noi şi s-au cazat la un hotel de 5 stele. În această dimineaţă au pornit spre Hunedoara, unde vor filma o reclamă la Castelul Corvinilor.

Actorii americani au venit cu o cursă privată pe Aeroportul Internațional din Sibiu, au precizat, pentru Agerpres, surse aeroportuare.

"Miercuri după-amiaza au aterizat cei doi actori, Aaron Eckhart și Jeffrey Dean Morgan", a precizat sursa citată.

Jeffrey Dean Morgan este uneori confundat, din cauza aspectului său, cu Javier Bardem sau Robert Downey JR. În vârstă de 51 de ani, el a mai avut roluri în seriale TV ca JAG, ER, Walker Texas Ranger, CSI, Tru Calling, Sliders, The OC, Monk, Supernatural și Weeds. A mai jucat și în producțiile cinematografice Accidental Husband (2008) și Watchman (2009).

Aaron Eckhart, în vârstă de 48 de ani, a jucat în filme ca Erin Brockovich, In Company of Men, The Dark Knight de Christopher sau Thank You For Smoking.