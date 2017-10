Vestea anului pentru fanii îndrăgitei serii „Star Wars”! Au apărut primele imagini din trailerul episodului „The Last Jedi”

A apărut primul trailer al celui mai aşteptat film al acestui an, "Star Wars: The Last Jedi".

Imaginile cu al optulea episod al francizei create de George Lucas au fost prezentate aseară, în pauza unui meci de fotbal american.