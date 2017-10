INCREDIBIL. Ce se ascunde în această casă a unui român. Realitatea depășește orice imaginație!

Se spune ca cea mai importantă mobilă din casa unui vasluian este cazanul de rachiu, urmat de rastelul de topoare. Multe lucruri se spun despre Vaslui, despre oamenii de aici și despre unele obiceiuri pe care aceștia le au. Orașul și locuitorii săi au devenit subiecte ale unor glume răsuflate, ba chiar și motiv de batjocură, scrie magazinuldecase.ro.

Ca sa fie in rând cu moda, un bărbat din Vaslui si-a transformat televizorul normal in plasma. Mai exact, l-a zidit in perete ca sa para ca e „ultima fiță”. Poza a ajuns virala pe Facebook iar acum toată lumea rade de el.