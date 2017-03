Ariana Grande şi John Legend dau hitul primăverii în lume! Videoclipul cântecului ”Beauty and the Beast”, succes mondial răsunător

Ariana Grande şi John Legend au pus-o de o supercolaborare și împreună au realizat duetul pentru coloana sonoră a uneia dintre cele mai așteptate animații ale primăverii.

Videoclipul cântecului ”Beauty and the Beast” a fost lansat în premieră mondială duminică seară pe postul de televiziune Freeform.

Potrivit The Hollywood Reporter, citat de news.ro, duetul celor doi reprezintă o nouă interpretare a acestui cântec celebru, single-ul principal de pe coloana sonoră a filmului ”Beauty and the Beast”, în care rolul feminin principal este interpretat de Emma Watson.

Piesa originală a fost cântată de Angela Lansbury, iar o nouă versiune a fost interpretată de Celine Dion şi Peabo Bryson pentru filmul animat omonim, ce a fost lansat în 1991.

În videoclipul noii piese, Ariana Grande, care poartă o rochie de bal de culoare roşie, cântă această melodie alături de John Legend, care o acompaniază la pian. Interpretarea lor are loc chiar în sala balului în care are loc şi celebra secvenţă a dansului dintre cei doi protagonişti ai filmului.

Filmul ”Beauty and the Beast” va fi lansat în cinematografe pe 17 martie.