Aşa ceva nu e de ratat. Coverul de peste 130 de milioane de vizualizări la cea mai tare piesă a momentului. Tânăra care a înnebunit internetul cu varianta asta!

Piesa de mai jos nu mai are nevoie de nicio prezentare, iar acum se bucură şi de un cover de mega succes. Clipul cu varianta feminină a strâns deja peste 130 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Este vorba despre "Shape of You" de la Ed Sheeran , piesă care nu mai are nevoie de nicio prezentare. O variantă a unei coreence a melodiei face acum furori în întreaga lume. În vârstă de 30 de ani, J.Fla este o cântăreaţă celebră din Coreea de Sud şi este cunoscută pentru cover-urile de excepţie pe care le face: