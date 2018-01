Asta este cea mai căutată piesă de pe Shazam. Românii au făcut deja o obsesie! Tu nu i-ai dat play încă?

În cazul în care te-ai săturat deja de melodia lui Post Malone, "Rockstar", sau de "Perfect" de la Ed Sheeran, avem pentru tine o veste bună. După aproape trei luni, s-a schimbat liderul în topul căutărilor pe Shazam.

Piesa care a dominat săptămâni la rând toate clasamentele de pe planetă, iar pe români i-a cucerit încă dinainte de a avea videoclip, "Rockstar", nu mai este cea mai căutată piesă de pe Shazam. "So Far Away" de la Martin Garrix & David Guetta Feat. Jamie Scott & Romy Dya e melodia care i-a luat locul și pentru care putem paria că vei face o obsesie, dacă nu ai făcut deja.

"So Far Away" este o baladă pop, superbă, care s-a auzit prima oară la Tommorowland, și abia de curând a fost lansată oficial și a intrat în playlist-ul Radio ZU. Inițial, Ellie Goulding trebuia să fie vocea feminină a piesei, însă managementul artistei a decis să renunțe la colaborare.

Astfel, fanii o pot auzi acum pe Romy Dya, tipa care a înregistrat vocea pentru versiunea demo