Asta-i cea mai căutată piesă pe SHAZAM în România. Melodia care a înnebunit internetul!

Shazam nu mai are nevoie de nicio prezentare, din ce în ce mai multe persoane căutând melodii pe celebra aplicaţie

Fără Shazam găsitul unei melodii ar fi durat o veșnicie, iar tinerii o ştiu cel mai bine. Iată ce au căutat în ultimul timp românii:

După ce ne-a dat hit după hit anul acesta, Martin Garrix a venit cu o nouă colaborare, cu producătorul şi DJ-ul francez David Guetta. So Far Away e un featuring între cei doi, cu voci adiţionale de la Jamie Scott şi Romy Dya.

Martin Garrix, „tânărul savant” al muzicii electronice, pe numele lui real, Martjin Garritsen, a fost votat în 2015 de fanii din întreaga lume pe locul al III-lea în clasamentul DJ MAG TOP 100. La doar 19 ani, pasiunea pentru muzica i-a adus lui Martin Garrix o fabuloasă avere și numeroase premii internaționale.