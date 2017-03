Aşteptarea fanilor a luat sfârşit! Trupa Depeche Mode lansează „Spirit”, al 14-lea album de studio. Uriaşii pleacă într-un nou turneu!

Trupa britanică Depeche Mode revine mai în formă ca oricând cu 'Spirit', cel de-al 14-lea album de studio, prin care regii "new wave" se reinventează și fac apel la spiritul de revoltă, relatează miercuri AFP.

La patru ani după 'Delta Machine', care lăsa impresia de plafonare a trioului britanic după atâția ani, acest nou album care va fi lansat vineri 17 martie ilustrează o recuperare a vitalității în registrul electro-rock al trupei.

Există o logică implacabilă pentru care sound-ul Depeche Mode rămâne la fel de actual. Pionieri ai pop-sinteticului, de la începutul anilor 1980, ei au făcut să evolueze acest gen până la reintroducerea prin forță a riffurilor de chitară de la începutul anilor 1990, cu cel mai bun album al lor 'Violator' și cel următor 'Songs of Faith and Devotion'.

Foarte mulți artiști își reclamă influența de la celebrul trio compus din Dave Gahan, Martin Gore și Andrew Fletcher care au știut de-a lungul anilor să se reinventeze, cu mai mult sau mai puțin succes, și care au vândut în întreaga lume peste 100 de milioane de exemplare din albumele lor.

'Spirit' este noul lor album prin care cei trei nu mai au nimic de dovedit, dar care impresionează prin piese precum 'Cover Me' sau 'The Worst Crime', și dovedește o coerență și o densitate atât în privința liniei sonore cât și a textelor.

Întrebându-se unde sunt 'spiritualitatea' și 'révolution', în cântece precum 'Going Backwards' și 'Where's the Revolution', Depeche Mode fac trimitere la temele lor clasice pe care le-a neglijat în ultimul timp. Și deși conținutul nu este obligatoriu politic piese ca 'Poorman' fac trimitere la pozițiile anticapitaliste din 'Construction Time Again' de la începutul anilor 80.

Un obicei care se menține și prin lansarea turneului Global Spirit Tour la 5 mai, la Stockholm, și care va trece prin orașe precum Anvers (Belgique) la 9 mai, Nice 12 mai, Lille 29 mai, Zurich 18 iunie și Paris (Stade de France) pe 1 iulie.

Trupa Depeche Mode revine și în România pentru a susține un concert pe Cluj Arena, la 23 iulie 2017. Concertul va fi organizat de Emagic și face parte din turneul care promovează noul album "Spirit".

SURSA: AGERPRES.RO