Așteptarea fanilor s-a încheiat. Sandra N revine cu o super-piesă. „French boy”, o melodie ca un flirt!

Francezii sunt un popor senzual si plin de pasiune, cuceritor din fire,iar dovada este cel mai recent single al Sandrei N., “French Boy”. Tanara artista canta despre o aventura pasionala nascuta dintr-un flirt intre privirile a doi tineri.

Sandra N. este posesoarea unei voci pline de pasiune si vibratii senzuale, fiind si una dintre prezentele constante alaturi de Akcent, Adrian Sina, pe hiturile precum “Amor Gitana”, “I’m Sorry”, “Angel”, “Kamelia” sau “Ma dor ochii ma dor”.

Colaborarile cu Adrian Sina s-au dovedit de succes, acesta devenindu-i un mentor de incredere in industria muzicala. Vocile celor doi artisti s-au combinat de fiecare data armonios iar publicul a indragit si apreciat fiecare lansare.

Sandra N. cucereste prin fiecare aparitie prin carisma ei innascuta si timbrul deosebit cu care da viata pieselor. Alaturi de Sandra in piesa “French Boy” si-a facut aparitia si Veo, care a adus savoare clipului si a intruchipat tanarul seducator din poveste.

"French Boy este o piesa care a luat nastere imediat dupa hitul Kamelia, produs tot in studioul Akcent Music. Am vrut sa facem o piesa si pentru publicul meu de afara care in urma zecilor de milioane de vizualizari la piesele anterioare, continua sa ceara piese in engleza. Piesa spune povestea fetei care intalneste intr-un club un misterios tanar francez, cei doi isi arunca priviri, dupa care fac cunostiinta, iar fata ii spune "habibi, je m apelle Julia “. Acordurile dance si ritmate sper sa ne duca mai repede in noptile fierbinti ale verii", declara artista.