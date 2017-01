Au fost anunţate nominalizările la Brit Awards. Cine sunt favoriţii

Ieri a fost publicată lista artiştilor nominalizaţi la premiile muzicale britanice. Cele mai talentate nume din lumea muzicală atât din Regatul Unit, dar şi de peste Ocean vor fi răsplătite pentru munca lor luna viitoare.

La categoria Cel mai bun artist, cap de listă este David Bowie, care s-a stins din viaţă anul trecut. Anul acesta îi are ca rivali pentru acest titlu pe Craig David şi pe rapperul britanic Kano. Cu o carieră de peste 50 de ani, legenda rock a mai câştigat alte patru premii la Brit Awards.

Printre numele nominalizate la categoria Cea mai bună artistă britanică se numără Emeli Sande si Ellie Goulding, cunoscută pentru piesa Love me like you do.

Potrivit criticilor, cele mai mari şanse pentru a câştiga titlul de Cel mai bun cântec al anului le au hiturile "This is What You Came For" interpretata de Rihanna si Calvin Harris, Hymn for the Weekend a trupei Coldaply şi piesa Pillow Talk cântată de către Zayn Malik.

Şi artiştii de peste Ocean au intrat în competiţie. La categoria Cea mai bună artistă internaţională Beyonce o are pe rivală chiar pe sora sa Solange. Pentru acelaşi titlu au fost nominalizate şi Rihanna şi Sia. Iar în cursa pentru Cel mai bun artist internaţional, întregerea se dă între Drake, Bruno Mars şi Leonard Cohen.

Fanii, însă, mai au de aşteptat până la aflarea câştigătorilor. Şi asta pentru că premiile muzicale britanice de anul acesta vor avea loc pe 22 februarie în Londra.