Ce moment, ce muzică, ce public! Metallica şi-a acompaniat fanii pe melodia „Don't Look Back în Anger” de la Oasis, la Manchester Arena

Metallica şi-a îndemnat fanii să cânte şi i-a acompaniat pe melodia „Don't Look Back in Anger” a trupei Oasis, în concertul susţinut la Manchester Arena.

Chitaristul Kirk Hammett şi basistul Robert Trujillo au acompaniat mulţimea care a cântat refrenul piesei grupului originar din Manchester, devenite imn în urma atacurilor teroriste care au lovit Marea Britanie în ultimul an.

Manchester Arena a fost scena unuia dintre atentate. Pe 22 mai, după un concert al cntăreţei Ariana Grande, aici a fost detonată o bombă care a ucis 22 de persoane şi mai multe zeci au fost rănite.

În concertul trupei americane Metallica a fost inclus şi „Love Will Tear Us Apart" al trupei Joy Division, originară, de asemenea, din Manchester.

După show, toboşarul Lars Ulrich a publicat pe Twitter înregistrarea video cu publicul cântând: „Ce moment!”.

Manchester Arena a fost redeschisă pe 9 septembrie, cu un concert caritabil. Cu o capacitate de 21.000 de persoane, spaţiul a fost închis imediat după atentatul terorist de la finalul concertului pe care cântăreaţa americană Ariana Grande l-a susţinut pe 22 mai. Lucrări de renovare au avut loc în foaier, unde a fost detonată bomba.