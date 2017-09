Cea mai căutată piesă pe Shazam. Melodia asta a înnebunit România!

Dacă nu ştiai până acum, deşi slabe şanse, Shazam este aplicaţia aceea genială care te salvează atunci când auzi o piesă şi vrei să ştii cum se numeşte. Iată care este cea mai căutată melodie în România în acest moment

Topul se schimbă cam o dată la săptămână, în funcţie de căutări, iar zilele acestea Portugal. The Man este în fruntea clasamentului cu piesa "Feel It Still", cu peste 3 milioane de accesări.

La nivel global, J Balvin & Willy Williams sunt regi cu "Mi Gente".