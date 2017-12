Cea mai copiată melodie din lume s-a lansat acum 40 de ani, fix! Povestea nespusă a piesei "Hotel California": ”Poți ieși când vrei,/ Dar nu vei putea pleca niciodată"

Credeați că e vreo piesă de dragoste, după care cei din trupa Vama Veche au realizat unul dintre cele mai frumoase coveruri, pe versuri românești? Greșit! Celebra piesă "Hotel California", compusă de Glenn Frey, chitarist și membru fondator al grupului Eagles, care a murit la 67 de ani de pneumonie, în 19 ianuarie 2016, nu are surse atât de romantice pe cât s-ar putea crede. Faimosul "hotel" este de fapt un centru de dezintoxicare pentru alcoolici și drogați.

Melodia s-a situat încă de la lansare, în 1976, pe primul loc în clasamentele muzicale din Statele Unite. Și astăzi, la 40 de ani de când a fost ascultată prima oară, piesa formației Eagles, inspirată din "We used to know" a celor de la Jethro Tull, răsună ca un lung poem de dragoste.

Piesă de dragoste? Nici pe departe! ”Hotel California”, melodie menită să dea o palmă

Cine nu este atent la text poate crede că "Hotel California" este un loc idilic unde se ajunge cu părul în vânt, pe vreme însorită, complet liber. Grupul a ales de altfel o fotografie a luxosului Beverly Hills Hotel din Los Angeles pentru coperta albumului său. Dar titlul, deși pare foarte romantic, ascunde realitatea mult mai sumbră a unui om copleșit de o patimă nebunească.

Piesa, care durează peste șase minute, record pentru perioada când a fost lansată, este una dintre melodiile cu cele mai multe coveruri. De la The Passangers, la Vama Veche.

Ai noștri au adaptat piesa și i-au oferit versuri proprii. Au numit-o ”Hotel Cișmigiu”, cu referire la povestea tragică a studentei care a căzut în casa liftului, în perioada în care acolo era cămin studenţesc.

Cântecul povestește fuga unui bărbat, închis între cei patru pereți ai unui hotel, care se dovedește a fi de fapt un centru de dezintoxicare din care nu va putea ieși niciodată. "You can check out any time you like/But you can never live" (Poți ieși din hotel când vrei,/ Dar nu vei putea pleca niciodată", cântă membrii grupului.

Patima devorantă a naratorului nu este exprimată explicit. Potrivit lui Don Henley, celălalt membru fondator al Eagles, textul piesei "reflectă perfect spiritul epocii, o perioadă de mari excese în California și în mediul muzical".

Piesa, la persoana întâi: Naratorul, victima alcoolului

Feminizarea viciului se asociază frecvent cu drogul și alcoolul. Pe parcursul melodiei, aceste dependențe sunt omniprezente. Artistul evocă la începutul ei "mirosul umed al colitas" (muguri mici), care sunt de altfel joint-uri în Mexic, și vorbește mai departe de "steely knives" (cuțite de oțel), referire la acele seringilor.

Se pare că naratorul este și victima alcoolului. "Please bring me wine.../We have't had that spirit here since 1969" (Adu-mi vin, te rog.../Nu am mai avut astfel de alcool din 1969), spune textul.

La fel ca Generația Beat, care promova un portret decadent al tineretului din anii 1960, și ca Baudelaire în "Les Paradis artificiels", piesa "Hotel California" reflectă spiritul libertin al unei întregi epoci.