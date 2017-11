”Chantaje”, ”Deja Vu”, ”La Bicicleta”? Sunt istorie! Shakira a lansat un hit nou-nouț. "Nada" te va face să te îndrăgostești

Shakira a lansat o nouă piesă de pe ultimul său album. ”Nada” este o compoziţie fresh, sensibilă care emoţionează orice suflet de piatră.

Piese ca ”Chantaje”, ”Deja Vu” sau ”La Bicicleta” au cucerit publicul, iar ultima melodie a artistei are toate şansele să devină hit, mai ales printre cei mai.. sentimentali

Versuri - ”Nada”

Voy caminando sobre un mar de hojas secas,

Vuelan los ángeles sobre Berlín,

Van entonando junto a mí un aleluya,

Mientras la lluvia cae dentro de miii…

Extraño tu voz,

Estoy en tierra de nadie,

Me falta hasta el airee…

De espaldas al sol,

Pasa otro día sin tiiii…

No sirve de nada,

Llegar aún más lejos,

Ni toda la fama ni todo el dinero…

No sirve de nada,

Si no estás conmigo,

Y la soledad se me clava en los huesos…

No sirve de na aa nada,

A aa nada a a na a nada,

Na aa nada no… no… no… no…

Nadie adivina que depara el destino,

Nuestro camino aún está a medio hacer…

Tiro mi bolso channel del barrio chino,

Al suelo mojado y me lanzo a correr…

Extraño tu voz,

Me hace falta tocarte,

Olerte, mirarte,

De espaldas a sol,

acaba otro día sin ti…

No sirve de nada

Llegar aún más lejos

Ni toda la fama ni todo el dinero…

No sirve de nada,

Si no estás conmigo,

Y la soledad se me clava en los huesos…

No sirve de na aa nada

A aa nada a a nana nada

Na a…..

No sirve de nada,

Llegar aún más lejos,

Ni toda la fama ni todo el dinero…

No sirve de nada,

Si no estás conmigo,

Y la soledad se me clava en los huesos…

No sirve de na aa nada

A aa nada a a na a nada

Na a na ada no, no, no, no…