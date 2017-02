Cine ar fi crezut? O fostă trupă de la „X Factor” a făcut un videoclip văzut de peste 50.000.000 de oameni!

S-au cunoscut pe scena talent-show-ului X Factor, au creat o trupă și acum culeg laurii. Succesul celor patru fete „cucuiete” este absolut senzațional, iar videoclipul lansat în urmă cu mai puțin de lună a fost văzut de către 55.000.000 de ori.

Little Mix este o grupă din 4 fete formată în 2011, în a cărei componență intră Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock și Jade Thirlwall. Grupa s-a format exclusiv pentru sezonul 8 a The X Factor în 2011 și a devenit prima grupă care a câștigat competiția. În urma victoriei, au semnat un contract cu casa de discuri Syco Records a lui Simon Cowell și au lansat o versiune a cântecului „Cannonball” de Damien Rice (cântecul ce le-a adus victoria).

Little Mix și-au lansat albumul de debut DNA la 19 noiembrie 2012. El a intrat în top 5 din 8 țări, inclusiv locul 2 în Regatul Unit și locul 2 în Billboard 200 din Statele Unite. Acest fapt a făcut ca Little Mix să fie prima grupă după Pussycat Dolls care a ajuns în top 5 din SUA cu albumul lor de debut, precum și cea mai înaltă poziție în SUA obținută de o grupă de fete din Regatul Unit, doborând recordul deținut anterior de către Spice Girls, care albumul de debut Spice din 1996 s-a clasat pe locul 5.Începând cu octombrie 2013, Little Mix a vândut peste 5 milioane de single-uri și peste 2,5 milioane de albume în întreaga lume.

Piesa „Touch” pe care au lansat-o în ianuarie a atins un adevărat record de vizualizări, iar piesa a devenit hit instantaneu.