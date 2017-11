Cum a filmat Delia clip-ul piesei "Fata lu' tata". Artista a trecut prin momente dificile, în timpul filmărilor: "M-a durut. Doare foarte tare și ți se face și rău"

După succesul pe care l-a avut cu piesele "Da, mamă" sau "Rămâi cu bine", Delia și-a cucerit fanii cu noua melodie "Fata lu' tata".

Muzica şi textul ultimului hit lansat de Delia îi aparțin lui Carla's Dreams. Nici nu ar fi greu de observat. După cum afirmă chiar artistă, este prima dată când se lăsă pe mâna altcuiva.

Iar clip-ul, în regia lui Alex Ceausu, este spectaculos. Delia a schimbat mai multe ţinute, dar a și zburat. Însă, pentru o adevărată reuşită, este nevoie şi de câteva sacrificii.

"Am zburat cu ajutorul unor funii, scoase în post-productii. Am avut om de cascadorii. Cordelinele alea m-au strâns îngrozitor şi am stat vreo oră în ele, după care am ales cadrele în care să pară că zbor. M-a durut foarte tare. Ţi se face şi rău, că te tot bălăngăni în chestia aia", a mărturisit Delia.

