După cinci ani de pauză, PINK revine în forţă! Ascultă şi tu 'What About Us"

Cântăreaţa americană Pink a lansat joi o nouă melodie, ”What About Us”, primul single de pe cel de-al şaptelea album al său, “Beautiful Trauma”, care va apărea pe 13 octombrie

Melodia ”What About Us” este o baladă scrisă de Pink alături de Johnny McDaid, membru al trupei Snow Patrol, şi Steve Mac, care este şi producătorul piesei.

“Beautiful Trauma” este primul album lansat de Pink, după o pauză de peste cinci ani.

Pink a compus toate cele 13 melodii din acest album, alături de colaboratori de succes precum: Max Martin, Shellback, Jack Antonoff, Julia Michaels şi Greg Kurstin.

Cele 13 melodii ale celui de-al şaptelea album sunt intitulate: ”Beautiful Trauma”, ”Revenge”, ”Whatever You Want”, ”What About Us”, ”But We Lost It”, ”Barbies”, ”Where We Go”, ”For Now”,”Secrets”, ”Better Life”, ”I Am Here”, ”Wild Hearts Can’t Be Broken” şi ”You Get My Love”.

Pink a început să participe la festivaluri de muzică în această vară şi urmează să susţină spectacole în Germania, Marea Britanie, Chicago şi San Diego.

Pe 26 decembrie, Pink a născut un băiat - al doilea copil pe care artista îl are cu motociclistul Carey Hart -, iar numele ales de cuplu este Jameson Moon. Cei doi mai au o fiică, Willow Sage, în vârstă de 4 ani. Pink şi Hart sunt căsătoriţi din 2006.

Pink, al cărei nume real este Alecia Beth Moore, este cântăreaţă şi compozitoare, născută pe 8 septembrie 1979, în Philadelphia. Şi-a început cariera în anul 1995 şi a debutat cu albumul ”Can't Take Me Home”, în 2000.

A lansat, până în prezent, şase albume solo de studio, care s-au vândut în peste 40 de milioane de copii în lume. Pink deţine, între altele, trei premii Grammy şi două trofee World Music. Artista a concertat la Bucureşti în 2007, în cadrul B'Estival.

Cel mai recent album lansat de Pink, ”The Truth About Love”, a apărut în 2012, însă artista americană a înregistrat un material discografic, ”Rose Ave”, în 2014, alături de Dallas Green of City and Colour, sub numele You And Me.