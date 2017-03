După nebunia cu "24K Magic", Bruno Mars rupe, din nou, toate topurile. Noua piesă a artistului a strâns peste 36 de milioane de vizualizări

Din păcate, nu și-a anunțat venirea în România, însă noi încă mai sperăm. Până atunci, însă, artistul reușește să ne țină pe jar. De curând, a lansat o nouă piesă, spre entuziasmul fanilor săi.

"That’s What I Like" a strâns peste 36 de milioane de vizualizări și o mulțime de comentarii pozitive. A făcut furori cu piese că Just The Way You Are, Grenade sau Locked Out Of Heaven. După ce a rupt topurile cu 24K Magic, artistul a revenit în forță cu o nouă piesă. Se anunța a fi un hit la fel de mare că tot ceea ce a lansat până acum.

Bruno Mars, născut pe 8 octombrie 1985, cu numele Peter Gene Hernandez, este cântăreţ, textier, compozitor şi instrumentist american, ale cărui piese reprezintă o combinaţie între mai multe genuri muzicale, precum R&B, reggae, funk şi pop.

Single-urile şi cele două albume de studio ale sale - ”Doo-Wops & Hooligans” (2010) şi ”Unorthodox Jukebox” (2012) - s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial. Artistul american a câştigat numeroase trofee internaţionale, inclusiv patru premii Grammy.