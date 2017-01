Este single-ul momentului! Misterioasa SIA a scos o variantă remixată a piesei "Move Your Body". Ce notă îi dai?

Sia a lansat o versiune nouă, remixată, a piesei "Move Your Body". În versiune originală, single-ul se regăsește pe albumul ”This Is Acting”

După "Angel By the Wings", o piesă compusă pentru soundtrack-ul documentarului "The Eagle Huntress", și ”Never Give Up”, de pe coloana sonoră a filmului "Lion", Sia revine cu o melodie nouă de pe albumul ”This Is Acting”.

Single-ul promovat de artista australiană se numește "Move Your Body" și este prezentat publicului într-o versiune remixată.