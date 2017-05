Fenomen mondial! 'Despacito”, prima piesă latino ajunsă No.1 în SUA după 20 de ani de la succesul înregistrat de un remix al ”Macarena”

Hitul 'Despacito', al portoricanului Luis Fonsi, a urcat săptămâna aceasta pe primul loc pe lista Hot 100 realizată de Billboard și a devenit prima piesă latino care se plasează în fruntea topului din SUA, după 'Macarena' în 1996, relatează EFE.

Piesa cântată de Fonsi împreună cu Daddy Yankee a primit un impuls definitiv când a fost remixată de artistul canadian Justin Bieber într-o nouă versiune, fiind propulsată de pe locul trei al topului Hot 100 pe primul loc.

'Despacito' conduce clasamentul Bilboard devansând piesele 'That's What I Like', a lui Bruno Mars', și 'I'm The One', al DJ Khaled, care ocupă locul doi și respectiv trei.

Este vorba de un eveniment care nu s-a mai întâmplat din 1996, când 'Macarena', al duetului spaniol Los del Río, o remixare a piesei cântate de Bayside Boys, a ajuns No.1 în SUA și s-a menținut pe primul loc timp de 14 săptămâni.

Noua versiune a 'Despacito' este ascultată și în țări ca Suedia saui Norvegia, iar piesa face parte din 'Top 20' a cel puțin 14 țări nevorbitoare de limbă spaniolă.

În aprilie, hitul cântărețului portorican Luis Fonsi a devenit prima piesă latino în limba spaniolă care s-a clasat pe primul loc în lista celor mai ascultate piese difuzate de Spotify, principală platformă audio 'streaming' din lume.