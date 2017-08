Fondatorul Untold, mesaj sfâșietor după ce a renunțat la festival! „Cu toți banii din lume nu mai pot face nimic pentru mine”

Fondatorul celebrului festival Untold a făcut o mărturisire la care nimeni nu se aștepta! Acesta a renunțat la partea sa de firmă pentru o sumă modică, apoi a mărturisit: „Cu toți banii din lume nu mai pot face nimic pentru mine”.

Este vorba despre Sorin Gadola, cel care a inventat conceptul Untold. Pe pagina sa de Facebook, tânărul a mărturisit că se confruntă cu probleme de sănătate pe care nu reușește să le rezolve.

„De circa acum 7-8 ani am inceput sa experimentez niste dureri in tot corpul. Un fel de dureri interne, adica nu se manifestau in exterior. La inceput erau suportabile.. dar dupa un timp au ajuns sa-mi afecteze viata intr-un mod destul de crunt. Cum?

Pai aceste dureri au inceput sa imi afecteze sistemul digestiv, absortia mineralelor si a vitaminelor, durerile s-au extins in ligamente, dureri de oase, dureri de colon, dureri de stomac, migrene (cu tot cu greturi si voma), mi-a fost afectata foarte tare energia si dupa cum ziceam, nu in ultimul rand personalitatea.. viata.

