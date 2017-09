Frumoasa BiBi ne surprinde cu "Dansez cu inima ta", nouă piesă însoţită de un videoclip plin de culoare! Trebuie să asculți hitul toamnei!

Compusă şi produsă în studioul Pink Elephant, single-ul reprezintă un nou pas în carieră artistei care s-a implicat în procesul de creaţie, scriind versurile alături de Theea Miculescu.

“Dansez cu inima ta” este acompaniat de un videoclip în regia lui Răzvan Leucea (Jean Gavril, Feli, August Day), ce surpinde joacă unor adolescenţi ce descoperă prima iubire într-un peisaj superb.

”Îmi doresc din tot sufletul că "Dansez cu inima ta" să cucerească pe toată lumea deoarece m-am implicat foarte mult în acest proiect! Nu aş putea să numesc această melodie o continuare a piesei "Ciocolată", ci aş putea spune că alături de acest proiect am mai făcut un pas în carieră mea. Sper că acest pas va fi remarcat şi apreciat! Am pus mult suflet în piesă "Dansez cu inima ta" şi sunt sigură că foarte mulţi dintre ascultători se vor regăsi! Are un sound super fresh, cool şi young. Va mulţumesc pentru toată susţinerea! Sunteţi minunaţi şi nu uitaţi că în viaţă contează să ştii să dansezi în ploaie şi bineînţeles, să ştii să dansezi cu inimi. Va pup dulce pe toţi şi va îmbrăţişez cu toată dragostea!”



Ultimul an a fost foarte special şi aglomerat pentru Bibi, care a împlinit doar 15 ani cu câteva luni în urmă. După ce a creat isterie cu single-ul “Ciocolată”, talentată artista a fost recrutată în echipa Disney România, unde a dat viaţă unuia dintre personajele din “Star Darling”. Talentul sau şi timbrul deosebit au fost remarcate şi de producătorii de la “Festigal”, unul dintre cele mai complexe şi spectaculoase producţii realizate anul trecut în România. A urmat “Coji de portocale”, un remake după hit-ul clasic al Simonei Nae & Cristi Nistor, care a venit “la pachet” cu un cadou pentru fani, BiBi lansând şi o versiune specială de Crăciun.



Prima lansare a artistei din 2017 a fost o colaborare cu Klyde şi Jimmy Dub pe piesă “Road To Monaco”, scrisă de Eric Turner, un compozitor american stabilit în Suedia, cunoscut pentru colaborările sale cu Tinie Tempah, Avicii, Lupe Fiasco.

În prezent, pe artista o putem găsi şi pe canalul ei de Youtube, unde lansează în fiecare joi noi provocări şi sketch-uri muzicale prin intermediul vlogului, aşteptat cu nerăbdare de cei peste 100 de mii de subscriberi.