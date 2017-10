Gata, așteptarea a luat sfârșit! Lidia Buble a lansat una dintre cele mai sensibile piese din carieră, „Cămașa“!

În noua piesă, Lidia Buble descrie în versuri cel mai frumos sentiment, dragostea, dar și trăirile pe care le avem atunci când iubim din toata inima și așteptăm cu nerăbdare reîntâlnirea cu persoana dragă

Lidia Buble este una dintre cele mai talentate artiste de la noi, dar si surprinzatoare atunci cand vine vorba de aparitiile ei. Cantareata revine, de aceasta data, cu mult asteptata piesa "Cămașa", insotita de un videoclip plin de senzualitate, filmat la malul marii.

Mai mult de atat, din aceasta toamna, prin aceasta melodie, vom cunoaste o altă Lidia Buble, mai matura din punct de vedere muzical, cu versuri pline de pasiune si daruire, pe care sa le fredonezi si porti, in gand, o viata.

Participanta si in cel mai nou sezon "Te cunosc de undeva", Lidia abia astepta sa le prezinte bublisorilor ei noul single, pe care il considera cea mai buna productie din viata ei, dar si un viitor hit national.

"Abia asteptam să lansez 'Cămașa', piesa mult asteptata de bublisorii mei! Am vrut sa ofer o parte din sufletul meu pe versuri si acorduri muzicale, iar publicul sa auda si vada o alta latura a artistei Lidia Buble. Aceasta lansare reprezinta un nou pas in viata mea spre maturitatea muzicala. Si, pentru a sublinia foarte bine emotia single-ului, am filmat si un videoclip superb, la malul marii, alaturi de echipa TrandaFilm, cu care am rezonat extraordinar. Aceasta melodie, compusa si produsa de echipa Epiq Production, careia ii multumesc enorm, parca este din alta lume, dintr-o alta dimensiune, ca nu este o creatie de pe pamant. Este atat de sensibila, frumoasa si plina de sentiment, de care m-am indragostit de la primele ei acorduri muzicale. Sigur si voi veti pati la fel!", spune Lidia Buble.

Artista a pregatit si un nou concept de scena, LIVE cu band, dar si multe piese, productii muzicale cat pentru intregul an viitor, alaturi de Epiq Production, cea mai fresh casa de productie de la noi (o reuniune a doi vechi prieteni, Alex Pelin si Adi Colceru).